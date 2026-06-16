愛知・名古屋アジア大会に出場する陸上日本代表の有力選手が15日、名古屋市内で会見した。前日まで行われた日本選手権で男子400メートル障害を制して代表入りを決めた高校2年生の後藤大樹（たいじゅ、17＝京都・洛南高）は、日本一の次はアジアの頂点を目指すと決意表明。総勢86人の代表で唯一の高校生が、新たな挑戦に臨む。日本選手権で衝撃を残した後藤が、次なる目標を口にした。日本高校記録（49秒09）を30年ぶりに塗り替