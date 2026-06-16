ファミリーマートはきょう16日から、野菜サラダを対象とした具材を最大で50%増量する具材増量キャンペーンを全3回実施する。【画像】こんなにたっぷり！“増量”比較ショット（一覧）具材増量キャンペーンは、今年3月に実施し、対象サラダの売上が約1.4倍を記録した企画となる。気温上昇とともにサラダの需要がピークを迎える7月に向けて、今回は人気の野菜サラダ5品を対象に、コーンやオクラを50％増量、サラダチキンを20%