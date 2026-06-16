北海道共同募金会で約1億8000万円の使途不明金が判明し、事務局長による長年の着服の可能性が浮上した。寄付金は1人で管理されていて発覚が遅れたとみられ、刑事告訴も検討されている。約1億8000万円が使途不明人々の善意のもとに集められる「赤い羽根共同募金」。北海道共同募金会で、1億8000万円もの金額が使途不明になっていることが分かった。北海道共同募金会は午後2時から会見を行い、経緯を説明した。北海道共同募金会・瀬