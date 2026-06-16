大阪・ABCテレビの新人、瀧口美咲アナウンサー（23）がこのほど、新人アナウンサーのニュース読みデビュー“初鳴き”に先立ち、同じく新人の枝廣二葉（えだひろ・ふたば）アナウンサー（23）とともに取材会に出席した。瀧口アナは山梨県出身で慶大卒。身長172センチと同局の女性アナウンサーいちの長身とあって「今もすくすく成長中です。大型新人です！」と元気よくあいさつ。関係者を和ませた。あこがれは同局の古川昌希アナ。「