ワールドカップ北中米大会サッカーのワールドカップ北中米大会が開幕。現在はグループリーグの試合が行われ、参加国が激戦を繰り広げている。今大会は前半、後半のそれぞれ中盤に3分間のハイドレーションブレイク（給水タイム）が設けられているが、これに海外メディアで「間違っている」「どうしても納得いかない」などと激論が交わされている。米スポーツ専門局「CBSスポーツ」のサッカー専門X「CBSスポーツ・ゴラッソ」では