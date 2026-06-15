今夏も猛暑が予想される日本。【サーモス】から、あらゆるシーンでスマートに水分補給ができる高機能な新作・リニューアルアイテムが登場しました。全パーツ食洗機対応に進化した人気の「真空断熱ケータイマグ」をはじめ 、日常使いしやすいスタイリッシュな保冷ポーチやショルダーバッグ、大容量のバックパックまで豊富にラインナップ。 通勤からスポーツ時まで、あらゆ