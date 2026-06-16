巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が交流戦明け初戦の１９日・中日戦（東京Ｄ）で先発することが１５日、分かった。首位固めに向けてチームトップタイ５勝のルーキーが先陣を切り、２０日はＦ・ウィットリー投手（２８）、２１日は井上温大投手（２５）へとつなぐ。２３日からの広島２連戦（マツダ）はローテーションを再編。初戦に戸郷翔征投手（２６）、第２戦に西舘勇陽投手（２４）が登板する見通しとなった。パ・