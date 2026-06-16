スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２１）が、大谷翔平投手（３１）らが所属する米大リーグ・ドジャースの「ワークアウト」に参加していたことが１５日までに分かった。ドラフト対象選手の実力や体力などを見極めるために行われるもので、球団が招待した選手だけが参加可能。昨秋のＮＰＢドラフトでソフトバンクから１位指名を受けたスラッガーに対し、メジャーの最強軍団も関心を寄せているようだ。日本で動向が注目され