ダラスの試合会場には日本、オランダ以外の世界各国のメディアも取材に訪れており、Ｗ杯の規模の大きさを実感している。観客の比率はおおかた６対４でオランダのオレンジ色が優勢だったが、プレスルームのスタッフによると、取材陣は日本人７割、オランダ人２割、その他（主に米国、メキシコ、ブラジルが中心）各国が１割だそうだ。試合後、アルゼンチンのラジオ局、ガルシア記者は「日本はとても戦術的に優れたサッカーをして