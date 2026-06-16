阪神・才木浩人投手が１５日、２年前にノーヒットノーラン寸前の快投を演じたレオ打線を相手に好投の再現を誓った。１６日の西武戦（甲子園）の先発に向け「目標はしっかり抑えること。ちょっと打たれているので、ゼロでいけるように」。２０２４年６月９日の同カード（甲子園）では、８回１死から山野辺に三塁打を許すまで無安打ピッチング。結局、８回１安打無失点で７勝目を挙げた。２０２５年にも対戦しており、２試合で１４