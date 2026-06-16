阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）が１６日の西武戦（甲子園）で３試合ぶりにスタメン復帰することが１５日、有力となった。相手先発は３年目左腕・武内。ここまで左投手には対戦打率３割６分（２５打数９安打）と好相性を誇っており、「しっかり準備していくだけ。結果を残したい」と決意をみなぎらせた。黄金ルーキーは５月１９日の中日戦（倉敷）で１軍初昇格するとプロ初打席初安打。同２２日からの巨人３連戦（