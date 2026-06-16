中日の井上一樹監督（５４）が１５日、リーグ戦が再開する１９日の巨人戦（東京Ｄ）までの期間を“勝ち筋を描く４日間”とする考えを明かした。札幌から空路で名古屋に戻った指揮官は「今週だけでサヨナラ（負けが）２回。先発もだけど（攻撃面でも）走塁で不安なところに、どの駒が必要か。投手も野手も含めて考える期間にしたい」と巻き返しへの思いを強くした。交流戦は、セ・リーグで巨人の１０勝に次ぐ７勝１１敗で終えた