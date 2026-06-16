ソフトバンク・野村勇内野手（２９）が１５日、リーグ戦再開後のフル出場を誓った。約１か月ぶりスタメンで今季１号を含む２本塁打を放った９日の阪神戦（みずほペイペイ）以降、５戦４発で打率４割４分４厘と絶好調。「前半戦は全然、試合に出られていなかった。もう一度、遊撃で結果を」と定位置奪取に燃えた。チームは、交流戦を１４勝４敗の２位で全日程を終えた。１６日に阪神戦（甲子園）に臨む首位・西武の勝敗次第で１