オリックス・森友哉捕手（３０）が１５日、リーグ戦再開初戦となる１９日の西武戦（京セラＤ）での１軍復帰を視野に入れた。上半身のコンディション不良で２日に出場選手登録を抹消され、段階を踏みながら回復。「しっかりと打撃をして、不安なく万全でいけるのがそこ（西武戦）であればいいと思っています」と主軸の責任感をにじませた。１２日の阪神戦（京セラＤ）で左足を痛めた紅林弘太郎内野手（２４）は登録を外れず、交