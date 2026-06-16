オリックス・山崎颯一郎投手（２８）が１５日、２８歳の誕生日を迎えた。開幕前の３月に婚姻届を提出し、リリーフの一角として復活を遂げた右腕。新たな誓いにも決意が込められていた。「究極は子どもたちに目標とされて、マネをされるような投手になりたいですね」。同学年で仲良しの山本（ドジャース）やダルビッシュ（パドレス）のように、本物の実力とスター性を兼ね備えることが理想。自身もかつてビューラー（パドレス）