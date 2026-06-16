大阪・ＡＢＣテレビに今春入社した枝廣二葉（えだひろ・ふたば）アナウンサーと瀧口美咲（たきぐち・みさき）アナウンサーが、１６日の「おはよう朝日です」（同テレビ＝午前７時２０分頃）と「おはようパーソナリティ小縣裕介です」（ＡＢＣラジオ＝同８時台）でお披露目され、１７日に業務デビュー（いわゆる“初鳴き”）することが決まった。ともに２３歳の新人アナ。このほど大阪市福島区の同局で、若葉マーク付きのたすき