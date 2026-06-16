ＤｅＮＡが獲得した前ジャイアンツのヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）が、早ければ２３日の中日戦（岐阜）から１軍に合流することが１５日、分かった。エンカーナシオンは１３日に来日。相川監督は「いつでもゲームにいける状態だと聞いている」と、調整に長い時間はかからないとの見解で、今後は練習での動きを確認した上で、今週中に横須賀での２軍戦に出場させる予定。指揮官は「リーグ戦再開（１９日）からすぐ（１