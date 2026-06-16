Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が、Ｊ１のＧ大阪ＦＷ唐山翔自（２３）を期限付き移籍で獲得することが１５日、分かった。交渉は順調に進んでおり、近日中に正式発表される。Ｇ大阪の下部組織出身の唐山は、高２の２０１９年に２種登録選手としてＪ公式戦デビュー。同年９月１日のＪ３福島戦で１６歳３４５日でのＪ最年少でのハットトリックをマークしている。翌２０年に飛び級でトップ昇格。その後は期限付き移籍先などで計２８得