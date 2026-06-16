アメリカ西部カリフォルニア州のニューサム知事は、トランプ大統領の指示で司法省が自身や妻を捜査していると明らかにしました。カリフォルニア州ニューサム知事「ドナルド・トランプは米国史上最も腐敗した大統領だ。政府の権力を私物化し、取り巻きに利益を与え、政敵を投獄しようと画策している」カリフォルニア州のニューサム知事は15日に公開したビデオ声明で、トランプ大統領が司法省に自身への捜査を指示したと話しました