ABCテレビに今年4月に入社した枝廣二葉アナウンサー（23）、瀧口美咲アナウンサー（23）が17日、アナウンサーとしての第一歩「初鳴き」することが決定した。先立って大阪市内の同局本社で取材会に臨み、意気込みを語った。【写真】2人そろって応援団のポーズ！枝廣二葉アナ＆瀧口美咲アナ枝廣アナは東京都出身。慶應義塾大学應援指導部の元代表という肩書を持つ。また中学〜高校は野球部に所属しており、担当したいのは、ずば