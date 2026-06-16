IBF（国際ボクシング連盟）は15日、世界スーパーバンタム級1位の西田凌佑（29＝六島）と同級2位サム・グッドマン（27＝オーストラリア）に対し、暫定王座決定戦を指令した。グッドマンをプロモートするNo Limit Boxingが公式インスタグラムで伝えた。交渉期間は30日で、合意に達しない場合は入札となる。IBF世界スーパーバンタム級王者は4団体統一王者の井上尚弥（大橋）だが、ビッグマッチ優先でIBFの指名試合を行う予定がな