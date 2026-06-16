2026年６月14日（日本時間15日）、日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダに２−２と引き分けた。「勝点１以上の価値があるドロー」と森保一監督は評したが、喜んでばかりもいられない。何しろ、そのオランダ戦で主力中の主力である久保建英が負傷交代したのだから。南野拓実、三笘薫に続き、久保まで怪我に倒れたとなると、もはや「呪われたシャドー」と表現するしかない。ここまでの起用法を見る