ＮＹ時間に入ってポンドドルは戻り売りに押される展開が見られ、１．３４ドル台前半に下落している。米国とイランが暫定合意に達し、原油相場も急落する中、東京時間にはドル安の動きも見られていたものの、今週のＦＯＭＣを前に年内の米利上げ観測も根強く、ＮＹ時間に入るとドル高の動きが見られている。一方、ポンド円は２１５円付近での推移。 米国とイランの和平合意が維持されるのであれば、英中銀は今夏の利上げを見