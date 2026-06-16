NY株式15日（NY時間15:23）（日本時間04:23） ダウ平均51799.12（+596.86+1.17%） ナスダック26618.57（+729.73+2.82%） CME日経平均先物69840（大証終比：+440+0.63%） 欧州株式15日終値 英FT100 10430.62（-41.10-0.39%） 独DAX 24894.01（+258.71+1.05%） 仏CAC40 8384.01（+33.14+0.40%） 米国債利回り 2年債 4.058（-0.023） 10年債 4.463（-0.016） 30年債 4.96