北村匠海主演のフジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』で4期生の寺尾瑠夏役を演じる伊東蒼がクランクアップを迎えた。 参考：伊東蒼、月9『サバ缶、宇宙へ行く』出演の必然性次世代俳優たちの中でも際立つ存在に 本作は、福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公・朝