リンクをコピーする

【北中米W杯グループリーグ第1節】(アトランタ)スペイン 0-0(前半0-0)カーボベルデ<警告>[ス]ペドリ(90分+3)[カ]シドニー・カブラル(16分)観衆:67,640人└初出場カーボベルデが歴史的ドロー!! EURO覇者スペインに組織的守備で対抗、ヤマルW杯デビュー後も耐え凌いで勝ち点1ゲット