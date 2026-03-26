[6.15 W杯H組第1節 スペイン 0-0 カーボベルデ]カーボベルデ代表(アフリカ)が歴史的なドロー!! カーボベルデは15日、H組第1節で欧州王者・スペイン代表(欧州)と対戦して0-0の引き分けに持ち込み、ワールドカップ初出場ながら強豪国からいきなり勝ち点1を獲得した。試合はスペインがボールを保持してカーボベルデが構える構図。戦前の予想通りの展開で進んでいくも、スペインは思うように崩すことができない。カーボベルデは全