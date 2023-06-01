[6.16 北中米W杯グループリーグ第1節](シアトル)※04:00開始<出場メンバー>[ベルギー]先発GK 1 ティボー・クルトワDF 4 ブランドン・メシェレDF 15 トーマス・ムニエDF 21 ティモシー・カスターニュDF 25 ネイサン・ノイMF 7 ケビン・デ・ブライネMF 8 ユーリ・ティーレマンスMF 10 レアンドロ・トロサールMF 11 ジェレミ・ドクMF 24 アマドゥ・オナナFW 17 シャルル・デ・ケテラーレ控えGK 12 センネ・ラメンスGK 13 マイク