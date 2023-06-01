北海道・北警察署は、2026年6月15日、石狩市に住む自称アルバイト従業員の男（21）を器物損壊の疑いで逮捕したと発表しました。警察によりますと、男は、6月15日午前8時40分ごろから午前8時45分ごろまでの間、石狩市花川南3条5丁目の飲食店の駐車場で、交際相手の女性（21）の乗用車を足で蹴るなどして車のドアをへこませるなどの損壊させた疑いです。目撃者から「車を蹴飛ばしている男をみた」と警察に通報があり事件が発覚しまし