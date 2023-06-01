北海道・苫小牧警察署は、2026年6月15日、白老町に住む会社員の男（57）を住居侵入と傷害の疑いで逮捕したと発表しました。男は、6月9日午後6時17分ごろから午後7時57分ごろまでの間、白老町内の住宅に侵入し、住人の男性の腕を掴んで身体を叩きつけるなどの暴行を加え軽傷のけがをさせた疑いが持たれています。男性と母親が白老交番を訪れ「知らない男が家に入って来て殴られた」という旨の申告をしたことで事件が発覚しました。