北海道・中標津警察署は、2026年6月15日、標津町に住む自称・会社員の女（53）を窃盗の疑いで逮捕したと発表しました。女は、6月15日午後0時20分ごろ、中標津町内の衣料品店で、ワンピースとパーカー、カーディガン、ティシャツ（販売価格合計1万960円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、店員が怪しい動きをしている女を不審に思いみていると、洋服をカバンの中にいれ会計せずに店を出た