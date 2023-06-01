ボートレースとこなめの開設73周年記念競走「G1トコタンキング決定戦」は15日、3日目が行われた。きょう16日の4日目、注目レースは12Rだ。予選ラストを絶好枠で迎えた山口が中心となる。3日目までの4走はオール3着と大崩れなし。前半の結果次第では準優好枠入りを狙える一戦。スタートをバチッと決めてイン速攻だ。枠なりムード。4カド磯部が仕掛け役？いや、伸びる松本が先に襲いかかるとみる。こちらを対抗視。＜1＞山口剛