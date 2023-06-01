G1「第77回高松宮記念杯競輪」と並行開催のガールズG1「第4回パールカップ」が、岸和田競輪できょう16日に始まる。完全復活の児玉が強気な攻めで突破する。思い切った仕掛けの坂口、成長する竹野が力で応戦。柔軟に対応する吉川の好走も注意。＜1＞児玉碧衣かみ合っている。あとは練習の成果を出せれば。自力。＜2＞坂口楓華調子は戻ってきた。前回のG1よりも状態はいい。自力自在。＜3＞吉川美穂練習はしっかりで