突然ですが読者の皆さん、大阪支部の井上といえば誰が浮かびます？G1、SGでグイグイと頭角を現してきた忠政（ただまさ）か、あるいは過去オール大阪でV実績がある一輝（かずき）か。既に引退されているレジェンドレーサー利明（としあき）氏も第12回オールスター（1985年、住之江）を制しており、オールドファンにはイメージが強いか。そんな中、少々地味ではあるが今回の主役、井上尚悟（しょうご、38）が近況、奮起している