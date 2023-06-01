ガールズG1「第4回パールカップ」と並行開催（18日まで）のG1「第77回高松宮記念杯競輪」が、岸和田競輪できょう16日に開幕する。ダービーを制した古性が輪界トップの総合力を発揮して別線を蹴散らす。稲川が続いて地元ワンツー。椎木尾も食い下がる。パワー自慢の町田は仕事人・小倉の援護を受けて押し切り図る。＜1＞稲川翔思ったより練習はやってこられた。あとはどれだけ集中して走れるか。古性君。＜2＞町田太我