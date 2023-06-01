G1「第77回高松宮記念杯競輪」と並行開催のガールズG1「第4回パールカップ」が、岸和田競輪できょう16日に始まる。無敵の強さを誇る佐藤水の首位は不動だ。先行マニアの半田が挑戦するがどこまで？攻め多彩な久米、機敏な小林莉が連へ。＜1＞佐藤水菜一生懸命頑張る。＜2＞久米詩前回G1前にスピード感あるレースができたので、それを生かせられれば。自力自在。＜3＞小林莉子良くないですね…。調子を戻すきっかけ