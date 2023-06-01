ガールズG1「第4回パールカップ」と並行開催（18日まで）のG1「第77回高松宮記念杯競輪」が、岸和田競輪できょう16日に開幕する。グランプリ覇者・郡司が中心。機動力高い青野を目標に、別線をけん制して鋭く差す。3番手は器用な簗田。杉浦のパワーも目を見張らせる。2車でも果敢に攻める。スピードある小原に乗り佐藤友が直線浮上も。東京勢はそれぞれ単騎戦。＜1＞郡司浩平成績を見ての通り良くはない。練習は普通にでき