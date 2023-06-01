【3R】初日のA級特選で人気を背負った中田健太だったが、インを上昇した藤田昌宏―藤原浩に三浦雄大がスイッチ。4番手に切り替えたものの中割り及ばず4着だった。今期は失格によるマイナス点の影響で降格。しかし、今期のA級は12場所連続優出、うち優勝3回、準優勝5回と安定した成績を収めている。来期はS級に復帰する中田がこの準決は決める。「長谷川（飛向）には優勝も取らせてもらったことがある」目標とする長谷川