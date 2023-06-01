日本時間21日に対戦サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は14日（日本時間15日）、1次リーグF組の2試合が行われた。日本が強豪オランダに2-2で引き分けた一方、次戦の相手チュニジアはスウェーデンに1-5の大敗。複数の海外メディアが、サブリ・ラムシ監督が解任される可能性を報じた。チュニジアは初戦のスウェーデン戦で、オマル・レキクのゴールが生まれるも大敗。ヤシン・アヤリに2ゴールを許すなど、守備が崩壊した