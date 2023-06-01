加藤拓也が作・演出を務め、岡田将生、土居志央梨が出演する舞台『移民』が、2027年1月、東京・東京芸術劇場シアターイーストにて上演されることが決まった。【写真】岡田将生＆染谷将太、兄弟役の共演に喜び「何事も継続は力なりなんだな」本作は、2024年に梅田芸術劇場と英チャリングクロス劇場が日英共同で演劇作品を上演するプロジェクトとして、チャリングクロス劇場にて上演された『One Small Step』を日本版として新た