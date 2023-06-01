楽天の新監督に、前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任することが１５日、分かった。チームは借金１６でリーグ最下位に低迷中。１０日に三木肇監督（４９）の休養が発表されてからは塩川達也ヘッドコーチ（４３）が監督代行を務めているが、吉井氏がリーグ戦再開初戦となる１９日の古巣ロッテ戦（ＺＯＺＯ）からタクトを振るう見込み。シーズン途中という異例のタイミングで据えた新指揮官の下、巻き返しを図る。◆外部から