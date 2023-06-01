◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組ベルギーｖｓエジプト（１５日、シアトル競技場）２大会ぶり４度目の出場のエジプト（ＦＩＦＡランク２９位）は４大会連続１３度目の出場のベルギー（同９位）と１次リーグＧ組の初戦で対戦する。初勝利を目指すエジプトが口火を切った。前半１９分中央でボールを受けたアシュル（アルアハリ）が右足を振り抜き、先制ゴールを決めた。Ｗ杯では２分け５敗と、勝利がないエジプト。２０