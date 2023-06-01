途中出場でインパクトを残した。日本代表の伊東純也に賛辞だ。森保一監督率いる日本は６月14日、北中米ワールドカップの初戦でオランダと２−２で引き分けた。スコアレスで迎えた後半、２度にわたってビハインドを背負ったものの、中村敬斗と鎌田大地のゴールで追いつき、１ポイントを手にしている。64分、日本はクリセンシオ・サマービルに勝ち越し弾を献上。残り30分を切っていた中で、再びリードを許した。苦境に立たされ