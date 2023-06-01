価値あるドローだ。北中米ワールドカップで初出場のカーボベルデ代表は、現地６月15日に開催されたグループステージＨ組第１節で、2010年大会の王者でもあるスペイン代表と対戦した。終始、相手にボールを握られる展開で、27本ものシュートを浴びせられたが、最後まで粘り強く戦い、０−０の引き分けに持ち込んだ。この結果に母国メディア『Expresso das Ilhas』は、「2026年ワールドカップ：ヴォジーニャが壁を築き、カー