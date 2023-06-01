◇W杯北中米大会1次リーグH組スペイン 0―0 カボベルデ（2026年6月15日米国・アトランタ）4大会ぶりの優勝を狙うFIFAランキング2位スペインが、67位カボベルデと0―0で引き分けた。圧倒的に優位とみられた一戦だったが、アフリカ予選を突破して初出場を決めた人口50万人強の小国に苦戦。スペースを埋めて組織的に戦う相手の守備に崩すことができなかった。後半26分には故障明けでベンチスタートだったFWヤマルを投入。W