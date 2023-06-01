名古屋市内の「コストコ」で調理された食品を食べた男女5人が、下痢などの症状を訴え、保健所は「O157」による食中毒と断定しました。名古屋市保健所によりますと、名古屋市守山区の「コストコホールセール守山倉庫店」で、先月末と今月1日に調理された食品を食べた7歳から49歳の男女5人が下痢や腹痛などの症状を訴えました。5人は、ベーコンやレタスなどを小麦粉の生地で巻いた「ハイローラー」を購入し、食べたということで、便