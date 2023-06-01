俳優・岡田将生（３６）と俳優・土居志央梨（３３）が、舞台「移民」（来年１月、東京芸術劇場シアターイースト）にＷ主演することが１５日、分かった。２０２４年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」に出演したコンビが再共演を果たす。同年に日英共同演劇プロジェクトとして、ロンドン・チャリングクロス劇場で上演された「ＯｎｅＳｍａｌｌＳｔｅｐ」を日本版として新たに脚色。若手脚本家の加藤拓也氏が作・演出を