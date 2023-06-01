前回大会で唯一“王者”に勝利したサウジアラビア代表が、32年ぶりの決勝トーナメント進出に挑戦する。サウジアラビア代表は6月16日7時（日本時間）、米フロリダ州マイアミガーデンズのマイアミ・スタジアムで行われる北中米ワールドカップ・グループH第1節でウルグアイ代表と対戦する。【写真】北中米W杯に降臨した元K-POPアイドル美女日本やオーストラリアなどと同居したアジア3次予選（最終予選）は3位通過。その後アジア4次予