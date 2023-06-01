女性３人組バンド・ＳＨＩＳＨＡＭＯのドラムス・吉川美冴貴が１６日までに自身のインスタグラムを更新。ラストライブ後の心境をつづった。ＳＨＩＳＨＡＭＯは１４日、地元・川崎市のＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ（等々力陸上競技場）でラストライブを行った。２５年２月から体調不良のため活動休止していたドラムスの吉川は、ダブルアンコールにサプライズ登場。限定復帰し、力強いドラムプレーを披