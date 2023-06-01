サッカーW杯の日本―オランダ戦を放送したNHKで元日本代表MF本田圭佑（40）が解説を務め、話題となった。SNSでは「本田の解説」がトレンド入り。“本田節”をアシストした実況の小宮山晃義アナウンサー（42）の手腕も光った。【本田の独自解説】▼前半2分（華麗なドリブルで攻めるハクポに）本田「11番がめっちゃウザい」▼同29分本田「怖いのは今日、1にガクポ（ハクポ）、2にガクポ、3にガクポ」、小宮山アナ「4は